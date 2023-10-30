Школу креативных индустрий открыли в Иркутске

Она создана на базе государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Первая Школа креативных индустрий торжественно открылась в Иркутской области. В ней смогут получать дополнительное бесплатное образование и развивать творческие способности ученики 5-11 классов. Они будут заниматься в студиях по семи основным направлениям. Это анимация и 3D-графика; фото- и видеопроизводство; дизайн; звукорежиссура; интерактивные технологии VR и AR; моушн-дизайн; электронная музыка. На создание школы было направлено более 117 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

– Подготовка к созданию первой в нашем регионе Школы креативных индустрий началась в прошлом году, благодаря проекту «Придумано в России» Министерства культуры РФ. На встрече с главой ведомства Ольгой Борисовной Любимовой мы обсуждали этот вопрос. Благодаря федеральной поддержке в Иркутской области создана уникальная площадка для самореализации талантливых детей. В следующем году мы откроем ещё одну Школу креативных индустрий, она будет находиться в Саянске, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Набор учеников Школы креативных индустрий проводился летом и в начале осени. Обязательным условием зачисления было выполнение творческого задания в формате видеовизитки. На открытии Школы ученики и их родители впервые встретились с преподавателями, побывали в учебных классах, увидели презентацию готовых креативных продуктов, которые научатся создавать на занятиях.

Общая площадь помещений Школы креативных индустрий – более тысячи квадратных метров. Установлено более 370 наименований различной техники. Студии оборудованы акустическими системами, микрофонами, портативными рекордерами, MIDI-клавиатурами, синтезаторами, цифровыми фото- и кинокамерами, объективами, фотобоксами, фонами, очками виртуальной реальности, графическими и световыми планшетами, костюмами захвата движения.