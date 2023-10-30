Иркутская область стала второй в СФО по объему ввода жилья с начала 2023 года

В Иркутской области за девять месяцев 2023 года введено 1 160,7 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 96,7% от установленного плана на 2023 год и 118% от аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

По данным Иркутскстата, за девять месяцев 2023 года введено 300,6 тысяч квадратных метров многоквартирных жилых домов и 860,1 тысяч – индивидуального жилья.

– Одной из основных функций министерства строительства является развитие жилищного строительства. Мы активно и успешно работаем в этом направлении. По итогам девяти месяцев Иркутская область по объему ввода жилья заняла второе место среди субъектов СФО, уступив лишь Новосибирской области, – отметил Александр Галкин.

Он также рассказал, что в пятерку лидеров по вводу жилья среди муниципалитетов Приангарья входят Иркутский район (630,5 тысяч квадратных метров), город Иркутск (228,6 тысяч квадратных метров), Шелеховский район (51, 4 тысячи квадратных метров), Ангарский городской округ (45,4 тысячи квадратных метров), Тайшетский район (24,1 тысяча квадратных метров).

Планы по вводу в эксплуатацию жилья в 2023 году уже исполнены на территории Ольхонского, Усольского, Эхирит-Булагатского, Качугского районов, а также города Черемхово.

В соответствии с соглашением, заключенным между Минстроем России и Правительством Иркутской области утвержден показатель ввода жилья на 2024 год, он составит более 1 259 тысяч квадратных метров жилья.