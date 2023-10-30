Каждый четвертый иркутянин увольняется, ни с кем не прощаясь − SuperJob

Самый распространенный способ расстаться с коллегами при увольнении — устное прощание в последний рабочий день. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

При увольнении каждый второй иркутянин (51%) прощался с коллегами устно. Каждый пятый (22%) приносил либо заказывал на работу угощение для коллег — например, пиццу, суши или торт. По рассказам 7% опрошенных, напоследок теперь уже бывшие сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе. 4% респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам. Уходил по-английски каждый четвертый иркутянин.



Напоследок организовывать на работе небольшое чаепитие больше свойственно женщинам (25% против 21% среди мужчин), походы в бар чаще устраивают мужчины (8% против 5% среди женщин).



Время проведения: 14—17 марта 2023 года

