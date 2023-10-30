«Есть риски для дальнейшего укрепления рубля»

Российская валюта на прошедшей неделе укрепилась до 93 руб. за доллар, хотя ещё две недели назад за доллар давали 100 руб. По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, поддержку рублю оказали два фактора.

– В первую очередь – это налоговый период и Указ для экспортёров о возврате валютной выручки, – подчеркивает эксперт.

В тоже время он отмечает, что укрепления рубля может прерваться.

– Индекс американского доллара к корзине основных валют после просадки восстанавливается, что создаёт риски для дальнейшего укрепления рубля, – отмечает Максим Шеин.

Сегодня на Мосбирже курс доллар торгуется на уровне 92,97 руб., евро – на уровне 98,64 руб.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар. В тоже время доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, считает, что рубль может укрепиться и до 80 за доллар.