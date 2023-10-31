«Акции, нужно покупать всегда, когда есть деньги». Стоит ли инвестировать, когда ключевая ставка 15%

ЦБ поднял ключевую ставку до 15%. Некоторые аналитики считают, что высокая ставка – это риск для инвестиций. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в своём еженедельном шоу «Без плохих новостей» ответил на вопросы инвесторов, стоит ли покупать в текущих условиях акции российских компаний, какие из них могут утроить капитал, какой процент портфеля лучше держать в валюте?

Поздно закупаться российскими акциями или нет?

– Много лет назад я был на встрече с известным инвестором Марком Мобиусом и ему задали похожий вопрос: «Когда надо покупать акции?». Его ответ был такой: «Акции, нужно покупать всегда, когда есть деньги». От себя добавлю, если вы хотите размещать активы больше, чем на год, то имеет смысл значительную часть вложить в акции. Просто надо помнить, что траектория движения акций не всегда прямая.

Какой инструмент или стратегия представляют наибольший потенциал для высокой доходности на фоне текущей экономической ситуации?

– Если для вас 20% в рублях считается высокой доходностью, то ответ – акции российских компаний. Я инвестирую в российский рынок акций на долгосрочной основе, минимум 10 лет. Соотношение в процентах по отраслям: нефтегаз – 25%, банки, металлодобыча, химия – 10%, потребительские и энергетика – по 9%, телеком – 7%, транспорт и строительный сектор –по 6%, АйТи – 3%. Вопрос в том, правильные ли доли в таком портфеле. Портфель широко диверсифицирован. Точнее, вы вложили почти во все секторы, которые есть на нашем рынке, поэтому, скорее всего динамика портфеля будет очень похожа на индекс Мосбиржи.

Какие акции должны сделать X3 в 2024 году?)

– Не должны сделать, а могут сделать X3. Очевидно, что такие акции можно найти только во втором эшелоне.

Какой процент портфеля держать в валюте?

– Cамый рациональный в нынешних реалиях – держать половину в валюте. Наименее рискованно в гонконгских долларах по одной простой причине – он привязан в цене к американскому. Кроме того, там нет инфраструктурных рисков.