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ЦБ планирует установить требования к дивидендной политике ПАО

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Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества (ПАО) утверждать дивидендную политику и объяснять акционерам причины отклонения от нее, говорится в проекте ЦБ «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 г. и период 2025 и 2026 гг». По мнению регулятора, это будет способствовать «повышению привлекательности инвестиций и укреплению доверия к компании».

– Для этого планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения утвержденной дивидендной политики. Указанные меры будут способствовать долгосрочному инвестиционному планированию, – говорится в документе.

Сейчас утвержденная советом директоров дивидендная политика должна быть у компаний, претендующих на нахождение в первом и втором котировальном списке Мосбиржи, что устанавливается правилами листинга. Для остальных ее наличие необязательно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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