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Круизный лайнер стоимостью 1,5 млрд рублей будет курсировать по Байкалу

Это будет самое крупное судно на Байкале.

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Его длина составит 87 метров, ширина – 14,5 метра. Корабль будет способен преодолеть без дозаправки 1,6 тысячи километров, а его максимальная скорость составит 24 километра в час, следует из проектной документации. В навигацию лайнер выйдет в 2026 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строительство круизного лайнера частично профинансирует Корпорация развития Иркутской области. Она предоставит заем в размере 450 млн рублей АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП).

Ранее руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова на форуме «Время отдыхать на Байкале» сообщала, что  круизный туризм находится в фокусе региональных властей.

–  Сейчас решаем проблему причальных сооружений, работаем над формированием круизного продукта. Со стороны туристов есть большой запрос на водные маршруты, это тренд, – подчеркнула Евгения Найдёнова .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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