Иркутская область вошла в число регионов-лидеров России по спросу на вахтовиков

Значительный рост спроса на вахтовых работников зафиксировали в России: в период с января по октябрь 2023 года количество вакансий для них увеличилось на 56% относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе Иркутской области. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

На первом месте топа по спросу располагается Республика Башкортостан – здесь требуется больше всего вахтовиков. На втором и третьем месте – Красноярский край и Иркутская область.

Что касается роста предложений о вахтовой работе, то наибольший зафиксирован в другом сибирском регионе – Новосибирской области: плюс 104% вакансий в 2023 году относительно 2022-го. В Иркутской области объем подобных предложений увеличился на 39%.

Чаще всего в Приангарье предлагают трудиться вдалеке от места жительства водителям, машинистам, сварщикам и электромонтажникам. В среднем таким специалистам готовы платить 110-180 тысяч в месяц.