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Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября

АО «Дальневосточный банк» в связи с наступающим Днем народного единства информирует о режиме работы с 03.11.2023 г. по 07.11.2023 г.:

03 ноября 2023 года — обслуживание клиентов — физических и юридических лиц сокращено на 1 час; 
04 ноября 2023 года — выходной день;
05 ноября 2023 года — выходной день;
06 ноября 2023 года — обслуживание клиентов — физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;
07 ноября 2023 года — обслуживание клиентов — физических и юридических лиц осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы, система «Интернет-офис» и мобильное приложение «ДВ Банк» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме. Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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