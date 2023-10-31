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Банк Солидарность повысил ставки по вкладам с 31 октября

Банки начали повышать ставки по вкладам. АО КБ Солидарность сообщил об  изменении ставок по депозитам с 31 октября 2023 года.

Теперь максимальная ставка по вкладам установлена на уровне 11,9% годовых. Такую ставку банк предлагает по вкладу "Солидарность. Доходный". Срок вклада – 450 дней, минимальная сумма вклада – 25 тыс. рублей, ставка 11,9% предлагается на период действия 361-450 дней. При этом минимальная гарантированная ставка по вкладу "Солидарность. Доходный" составляет 10,5%, это ставка  рассчитана в соответствии с Указанием Банка России No6153-У от 14.06.2022г.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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