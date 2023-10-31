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Примсоцбанк запустил сервис бесконтактной оплаты покупок с помощью NFC-табличек

Примсоцбанк запустил сервис бесконтактной оплаты покупок с помощью Системы быстрых платежей (СБП) через NFC-таблички.

NFC — технология бесконтактной оплаты, работает на iOS и Android. Сервис позволяет платить через приложение любого банка или в одно касание через СБПэй. Оплатить покупки с помощью этого способа – легко. Покупателю достаточно приложить смартфон (Android или iOS) к платежной NFC-табличке. Затем он будет автоматически направлен на страницу для подтверждения платежа.

Как провести оплату через NFC-табличку:

• Кассир активирует оплату по СБП;
• Покупатель прикладывает телефон к NFC-табличке или сканирует QR-код;
• Покупатель выбирает банк для оплаты или приложение СБПэй и подтверждает платеж.

Преимущества оплаты через NFC:

  • Тариф 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности;
  • Вся информация закодирована, мошенники не могут перезаписать NFC-данные;
  • Смартфон быстро считывает NFC. Антенна покрывает всю площадь таблички и позволяет считывать сигнал без касания телефона.

Узнать подробности об оплате через NFC-таблички можно на в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону 8(423) 2-42-42-42 (вн. 5666) для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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