Иностранец лишился тысяч долларов в иркутском аэропорту

29-летниего гражданина Узбекистана поймали в иркутском аэропорту с незадекларированной валютой – ее пришлось изъять. Подробности рассказали в пресс-службе местной таможни.

«У авиапассажира были обнаружены наличные денежные средства в размере 12 тысяч долларов США и 5 тысяч 175 рублей. Как пояснил мужчина, о необходимости письменного декларирования наличной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США в эквиваленте, он не знал», – пояснили в организации.

На мужчину завели административный протокол, после чего у него были изъяты 2 тысячи долларов США и 5 тысяч 175 рублей.

Специалисты таможни отмечают рост подобных правонарушений: за 9 месяцев 2023 года сотрудники организации выявили 764 случаев, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.