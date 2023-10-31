Иркутяне смогут читать в общественном транспорте книги местных авторов

QR-коды для чтения книг появились в общественном транспорте Иркутска. По ним можно перейти на литературный канал регионального отделения союза писателей и прочитать произведения местных авторов. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

В пути пассажиры могут познакомиться со сказками, притчами, стихами, повестями и рассказами об истории, героизме, путешествиях, любви, а также прослушать аудиокниги. Сейчас у канала более 1 тысячи подписчиков и свыше миллиона посетителей в месяц, однако большая их часть – жители других регионов.

Помимо прочего на онлайн-платформе размещены записи круглых столов, видеоинтервью и различные познавательные материалы. Библиотека регулярно пополняется. QR-коды уже можно найти во всех трамваях и троллейбусах, курсирующих по городу.