ИНК оплатила проектно-сметную документацию на капремонт мастерских Усть-Кутского техникума

Иркутская нефтяная компания (ИНК) профинансировала подготовку проектно-сметной документации для ремонта помещений Усть-Кутского промышленного техникума. Об этом сообщила директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, депутат Законодательного собрания Татьяна Молостова на встрече со студентами техникума, которая состоялась в рамках гастрофорума «Кухня нас объединяет».

— Сейчас моя задача, как депутата Законодательного собрания, чтобы в региональный бюджет вошли средства для капитального ремонта мастерских, — рассказала Татьяна Молостова.

В этом году в усть-кутском техникуме впервые набрана корпоративная группа ИНК. У студентов есть возможность заниматься по углубленной программе, а также проходить оплачиваемую практику на объектах компании. Успешно прошедшие обучение после выпуска будут трудоустроены в ИНК со статусом «молодой специалист».

Гастрофорум «Кухня нас объединяет» проходил в Усть-Куте 25 и 26 октября. В эти дни региональные поставщики продуктов питания встретились с местными предпринимателями.

Особым гостем форума стал Едгор Якубов, участник шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница». Он провел мастер-классы для поваров местного общепита и студентов направления «Поварское дело». Кроме того, специалисты посетили столовую Иркутского завода полимеров ИНК, где отметили качественную готовую еду и обслуживание.

На прошедшем в начале октября VII Международном Байкальском риск-форуме заместитель директора Иркутского завода полимеров Александр Дядькин сообщил, что запуск предприятия даст импульс для развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Куте. Среди наиболее востребованных отраслей он назвал организацию досуга, медицину, общепит.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – независимый производитель углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В Усть-Куте ИНК реализует проект, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке сырья, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – свыше 15 тыс. чел.