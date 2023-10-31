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Сбербанк запустил возможность хеджирования цены на сахар

Сбербанк предоставил бизнесу возможность хеджировать денежные потоки, которые зависят от изменения цены на сахар, рассчитанной по внутрироссийскому индексу. Теперь производители и промышленные потребители сахара могут фиксировать будущие цены на этот товар по соответствующему ценовому индексу с помощью внебиржевого расчётного инструмента, который не предполагает поставку товара. Расчёты будут производиться в рублях.

Индекс рассчитывается ежедневно на основании информации о внебиржевых договорах поставки сахара с территории Центрального федерального округа РФ.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

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«Мы активно поддерживаем инициативы по развитию локального рынка и, в частности, большое внимание уделяем товарно-сырьевому направлению. Российские индикаторы обеспечивают прозрачность ценообразования на рынке и позволяют следить за его динамикой. Это, в свою очередь, даёт больше возможностей для развития инструментов хеджирования. Сегодня мы предлагаем клиентам фиксировать цены не только на сахар, но также на пшеницу и нефтепродукты в привязке к профильному локальному индексу».

Помимо хеджирования товарного риска, клиентам Сбера доступны решения по управлению процентным и валютным рисками. Информация о них —  на сайте.

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