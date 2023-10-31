В Иркутске воссоздадут исторический горельеф со здания Востсибугля

Скульптуру «Шахтеры», которая располагается в центральной части фасада здания Востсибугля на высоте 16 метров, восстановят с помощью 3D-сканирования, и затем копию разместят внизу, на территории Тихвинского сквера.

Эн+ воссоздаст исторический горельеф со здания Востсибугля в Иркутске, которое находится на реконструкции. В настоящее время специалисты готовятся к проведению 3d-сканирования. На основе полученных результатов будет изготовлен макет, максимально точно отражающий все детали скульптуры, сообщили в пресс-службе Эн+.

Автор горельефа – иркутский художник Степан Развозжаев. Скульптура «Шахтеры», на которой изображены рабочие, ведущие добычу угля, создана в конце 40-х годов прошлого века. Она располагается в центральной части фасада здания КВСУ, над третьим этажом. В свою очередь, реконструкция Востсибугля предполагает демонтирование старых и ветхих элементов, повышение его сейсмоустойчивости, приведение в соответствии нормам пожарной безопасности. При этом фасад останется неизменным, а архитектурное сообщество и жители города не утратят возможности восхищаться красотой и величием одного из центральных зданий исторического центра Иркутска.

Планируется, что после завершения благоустройства, к лету 2026 года, горельеф будет размещен на территории Тихвинского сквера и станет самостоятельной достопримечательностью. Таким образом, любой желающий сможет вблизи рассмотреть все детали произведения искусства, которое сейчас находится на фасаде здания на высоте 16 метров.

Напомним, что в результате реконструкции здания Востсибугля вместо административных помещений появится отель категории пять звезд, кафе, рестораны, общественные пространства для горожан и туристов.

– Здание не является объектом культурного наследия, однако компания Эн+ бережно относится к истории города, поэтому все ключевые элементы будут сохранены, – подчеркивает архитектор, руководитель филиала ООО «СТБ Проект» в Иркутске, Алексей Бельков.

Проект Эн+ стимулирует развитие предпринимательской активности и является примером участия компании в развитии инфраструктуры Иркутска. Воплощение в жизнь масштабных инвестиционных проектов в Иркутске проводится благодаря основателю Эн+ Олегу Дерипаске.