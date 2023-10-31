Рубль 92: cпекулятивный валютный пузырь схлопнулся. Что дальше?

Российская валюта преодолела значимый уровень поддержки.

Российский рубль вернулся на максимумы начала августа. Идея оперативного укрепления рубля оправдалась, иностранные валюты идут вниз, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

– Попытки отскока на фоне завершения налогового периода ожидаемо ни к чему не привели. Сегодня доллар с разгона пробил принципиальный уровень поддержки по локальным минимумам сентября и августа на 92,5. Здесь же проходит годовой восходящий тренд, что лишь усиливает формацию на вниз. За этим следует закономерный импульс ускорения. На минимуме вторника валютная пара USD/RUB уже отметилась у 91,6, евро был у 97,4, а юань прокалывал 12,5. Технический план-минимум на осень исполнен полностью, – подчеркивают эксперты БКС.

До фундаментальных расчетных уровней остается порядка 2% — область 90 за доллар, район 95 в евро и юань поближе к 12 могут быть достигнуты в считанные сессии. Эксперты поясняют, почему покупателям валют не помог фактор налогового периода.

– Дело в том, что платежи по обязательствам хоть и имеют дедлайн 30 октября, но корпорации вряд ли откладывают все на последний момент. Значит, данный фактор преувеличен в оценках большинства. Более того, фактор восстановленных нормативов репатриации выручки работает за увеличение предложения валюты на рынке. При этом указ о возврате и продаже валюты на внутреннем рынке будет действовать как минимум полгода. Кроме того, есть жесткая ДКП ЦБ, что играет за сокращение спроса на валюту на бирже, а это драйвер в пользу рубля. И по сроку, и по темпам укрепления, и по целям — свыше 10% вниз — восстановление рубля укладывается в отведенный осенний период. Спекулятивный пузырь в курсе нацвалюты схлопывается, базовый сценарий реализуется, – резюмируют аналитики.