Гонка зарплат продолжается: рабочим в Приангарье предлагают уже 400 тысяч рублей

Опубликован топ-10 самых «дорогих» вакансий октября для рабочего персонала в Иркутской области. Предлагаемые зарплаты – от 110 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

По итогам сентября, самыми востребованными на рынке труда в России оказались специалисты рабочих профессий, отмечают аналитики hh.ru. В Иркутской области рабочие занимают первое место в структуре спроса, и на них приходится 31% от всего объема вакансий в регионе.

По сравнению с прошлым годом, спрос на рабочих в Иркутской области вырос на 25% (январь-сентябрь 2023 к такому же периоду 2022). В целом по стране объем вакансий для рабочего персонала вырос за тот же период на 41%. Активность соискателей из сферы рабочего персонала в регионе также подросла: +11% в 2023 году относительно 2022, хотя в целом по России активность рабочих падает, количество открытых ими резюме сократилось на 6% год к году.

Закономерно, что сохраняющийся разрыв спроса и предложения в направлении «Рабочий персонал» усугубляет ситуацию с дефицитом кадров. В сентябре этого года в Приангарье на одну вакансию для рабочих в среднем приходится лишь 1,8 резюме (в сентябре 2022 – 2,5 резюме). При этом нижней границей нормы для рынка труда считается баланс 4 резюме на вакансию, и чем ниже эти значения, тем острее дефицит специалистов.

Нехватка «рабочих рук» приводит к тому, что работодатели начинают конкурировать за специалистов через повышение предлагаемых зарплат. Так, в сентябре-октябре рыночный диапазон средних зарплат для иркутских рабочих составил 60 000 - 160 920 рублей. Максимальные зарплатные предложения достигают 400 тысяч рублей, и как правило, это вахтовые вакансии.

Наибольшее количество вакансий для рабочих за последние два месяца в области открыли такие компании как «Российские железные дороги», «Стройтранснефтегаз», «Эн+», «Иркутская нефтяная компания», «Алроса», «Слата», ЗБСМ МК-162, «СпецТрансАвто».

Топ-10 самых «дорогих» вакансий для рабочего персонала в Иркутской области