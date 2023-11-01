Гонка зарплат продолжается: рабочим в Приангарье предлагают уже 400 тысяч рублей

Опубликован топ-10 самых «дорогих» вакансий октября для рабочего персонала в Иркутской области. Предлагаемые зарплаты – от 110 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
По итогам сентября, самыми востребованными на рынке труда в России оказались специалисты рабочих профессий, отмечают аналитики hh.ru. В Иркутской области рабочие занимают первое место в структуре спроса, и на них приходится 31% от всего объема вакансий в регионе.
По сравнению с прошлым годом, спрос на рабочих в Иркутской области вырос на 25% (январь-сентябрь 2023 к такому же периоду 2022). В целом по стране объем вакансий для рабочего персонала вырос за тот же период на 41%. Активность соискателей из сферы рабочего персонала в регионе также подросла: +11% в 2023 году относительно 2022, хотя в целом по России активность рабочих падает, количество открытых ими резюме сократилось на 6% год к году.
Закономерно, что сохраняющийся разрыв спроса и предложения в направлении «Рабочий персонал» усугубляет ситуацию с дефицитом кадров. В сентябре этого года в Приангарье на одну вакансию для рабочих в среднем приходится лишь 1,8 резюме (в сентябре 2022 – 2,5 резюме). При этом нижней границей нормы для рынка труда считается баланс 4 резюме на вакансию, и чем ниже эти значения, тем острее дефицит специалистов.
Нехватка «рабочих рук» приводит к тому, что работодатели начинают конкурировать за специалистов через повышение предлагаемых зарплат. Так, в сентябре-октябре рыночный диапазон средних зарплат для иркутских рабочих составил 60 000 - 160 920 рублей. Максимальные зарплатные предложения достигают 400 тысяч рублей, и как правило, это вахтовые вакансии.
Наибольшее количество вакансий для рабочих за последние два месяца в области открыли такие компании как «Российские железные дороги», «Стройтранснефтегаз», «Эн+», «Иркутская нефтяная компания», «Алроса», «Слата», ЗБСМ МК-162, «СпецТрансАвто».
Топ-10 самых «дорогих» вакансий для рабочего персонала в Иркутской области
- Водитель-оператор подземной смесительно-зарядной машины, от 330 000₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88351964
- Машинист газотурбинных установок 5 разряда, от 280 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/88506959
- Водитель телескопического погрузчика, от 253 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88386912
- Машинист экскаватора, от 250 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88494247
- Машинист крана автомобильного, от 180 000 до 400 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/86430497
- Отделочник, от 100 000 до 300 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/88257669
- Водитель междугородних перевозок категории С, Е, от 150 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/88188550
- Слесарь ТТиХО, до 260 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/87797485
- Водитель вахтового автобуса, от 225 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/87597366
- Автослесарь по ремонту и обслуживанию грузовых машин, от 110 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/87692539