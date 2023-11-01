Садоводство «Мичуринец» в Иркутском районе охватил пожар

Пожар произошел сегодня утром на территории садоводства «Мичуринец» в Иркутском районе – в огненную зону попало сразу несколько домов. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение об инциденте поступило в ведомство около 06:30 – очевидцы сообщили о горении трех садовых домов, двух гаражей и бани. Из-за плотной застройки огонь быстро распространялся.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Спустя менее 1,5 часа пламя удалось локализовать на площади около 200 квадратных метра, а через полчаса – потушить. Пострадавших нет.

Сейчас идет проливка и разборка конструкций, причина инцидента выясняется.