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Садоводство «Мичуринец» в Иркутском районе охватил пожар

Пожар произошел сегодня утром на территории садоводства «Мичуринец» в Иркутском районе – в огненную зону попало сразу несколько домов. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение об инциденте поступило в ведомство около 06:30 – очевидцы сообщили о горении трех садовых домов, двух гаражей и бани. Из-за плотной застройки огонь быстро распространялся.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Спустя менее 1,5 часа пламя удалось локализовать на площади около 200 квадратных метра, а через полчаса – потушить. Пострадавших нет.

Сейчас идет проливка и разборка конструкций, причина инцидента выясняется.


<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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