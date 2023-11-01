Альфа-Банк повышает ставки по вкладам до 15%

Альфа-Банк с 1 ноября повысит ставку по Альфа-Вкладу Максимальному до 15% годовых.

– Кроме того, банк повысит ставку по Альфа-Счёту — до 14% годовых для тех, кто откроет накопительный счет впервые или кто не держал деньги на накопительных Альфа-Счетах последние три месяца. Если счёт уже есть, ставка по нему тоже вырастет — до 12%, – говорится в сообщении банка.

Банки начали повышать ставки сразу после решения Банка России. В пятницу, 27 октября, ЦБ повысил ставку до 15% годовых. Высокие ставки – надолго. По прогнозу регулятора, следующий год будет «годом двузначных ставок».