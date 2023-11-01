Альфа-Банк выдаёт кредитную карту для предпринимателей при открытии счета для бизнеса

Теперь предприниматели могут пользоваться деньгами банка бесплатно.

Для этого необходимо открыть расчётный счёт для бизнеса и получить до 1 млн рублей на кредитной карте — без лишних документов. Клиенты малого бизнеса могут совершать покупки, оплачивать услуги партнеров — у них будет 60 дней, чтобы вернуть потраченную сумму на кредитную карту и не платить проценты. А новый беспроцентный период начнётся после погашения задолженности.

Кредитная карта для бизнеса – удобный платежный инструмент. Клиенты малого бизнеса могут снимать наличные и не платить проценты до 60 дней, комиссия за снятие 3,9%. Предприниматели также получают кэшбэк по кредитной карте до 10% в 5 из 7 категорий на выбор ежемесячно.

«Кредитная карта для бизнеса позволяет предпринимателям не только экономить, но и зарабатывать, ведь выпуск и обслуживание карты бесплатны. Также она позволяет компенсировать часть обычных бизнес-расходов повышенным кэшбеком. Мы выдаем кредитные карты даже начинающему бизнесу. Кроме того, предприниматели могут учитывать расходы и разделять личные финансы и бизнес: все операции отражаются в интернет-банке и приложении Альфа Бизнес», — рассказала Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.

Подробнее об акции можно узнать на сайте Альфа-Банка.