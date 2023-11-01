В связи с праздничными и выходными днями в ноябре временно меняется график работы отделений Ингосстрах Банка.
3 ноября – время работы филиалов и дополнительных офисов сокращается на 1 час.
4 и 5 ноября – обслуживание клиентов в офисах не осуществляется.
6 ноября – работает только офис «Сущевский» по расписанию субботы: с 9:30 до 19:00.
Также банк напоминает, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Интернет Банка.
Новости
Ингосстрах Банк сообщил режим работы в ноябрьские праздники
В связи с праздничными и выходными днями в ноябре временно меняется график работы отделений Ингосстрах Банка.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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