Антон Дроздов: у банков есть все ресурсы для поддержки мегапроектов технологического развития РФ

Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, принял участие в пленарном заседании «Сильные регионы - сильная Россия» XXI общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». В своем выступлении он отметил, что стратегией технологического развития Российской Федерации до 2030 года утверждены цели и механизмы, направленные на достижение технологического суверенитета страны.

«Правительство РФ обозначило приоритеты и механизмы, и в настоящее время необходимо сосредоточить усилия государства, бизнеса и финансовых организаций на ключевых направлениях для реализации поставленных целей по технологическому развитию страны и поддержке инфраструктурных проектов. Для решения этих задач правительство переформатирует государственные программы и меры поддержки. При этом банковский сектор преодолел все сложности последних лет и имеет необходимые ресурсы для реализации этих мегапроектов», - рассказал Антон Дроздов.

Он также добавил, что в текущих условиях высоких процентных ставок необходимо использовать соответствующие средства господдержки. «К примеру, кластерная инвестиционная платформа стала очень востребованным механизмом, который позволяет в два раза снизить ставку при реализации проектов. В условиях повышенной ключевой ставки лучшая практика предприятий – это грамотное использование мер господдержки и средств институтов развития, где выстроена полноценная цепочка поддержки от НИОКР до реализации инфраструктурных проектов, получения средств заказчиков и организации гарантированного сбыта».