Российские фермеры представили отечественную продукцию на Международном гастрофестивале

В Москве состоялась Торжественная церемония вручения наград XIX Международного Молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Покров». Российские фермеры, представленные на маркетплейсе «Своё Родное» Россельхозбанка, презентовали свою продукцию в 4 номинациях.

В этом году на площадке фестиваля «Возрождаем традиции. Покров» собрались более 400 участников (школьников, студентов и преподавателей) и 45 экспертов. Среди них - профессиональные повара, производители продуктов питания, технологи пищевых производств и успешные фермеры, которые показали свое мастерство и представили уникальную продукцию отечественного сельского хозяйства.

«Сегодня фермерство - это не просто производство продуктов питания, но и использование инноваций, творческий подход к созданию новых вкусов. Фермеры все ярче заявляют о себе, и им есть что показать: уникальные технологии, интересная история производства и, конечно, натуральные продукты. Глядя на них, можно уверенно заявить, что сегодня сельское хозяйство не только стабильно развивается, но и представляет большой интерес для нового поколения яркой и креативной молодежи. В рамках фестиваля фермеры смогли подать школьникам и студентам настоящий пример и уважения традиций, и их успешной интеграции в современные производства», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Фермеры маркетплейса «Своё Родное», входящего в цифровую экосистему Россельхозбанка «Своё», продемонстрировали российскую продукцию в 4 профессиональных номинациях: «Каравай», «Сервис», «Мясо» и «Соленья», и получили высокие оценки от экспертов.

«Благодаря активному взаимодействию РСХБ, Департамента национальной политики и Центра возрождения традиций на фестивале впервые появилась категория «ПРОФИ». Наши фермеры получили возможность продемонстрировать свою продукцию шеф-поварам и технологам, которые по достоинству оценили качество современных натуральных продуктов. Подобная интеграция в масштабе Всероссийского мероприятия – это результат командной работы, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь благодарность наших фермеров – это лучшая награда для нас», – поделился мнением Владимир Капранов, Директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка.

XIX Международный Молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Покров» состоялся в Москве, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в октябре 2023 года. За 19 лет работы фестиваль оценил работы около 3 000 участников. Теперь к этому числу присоединились и фермеры, которые продемонстрировали достижения развития сельского хозяйства в России.