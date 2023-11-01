Клиентам Открытие Private Banking рассказали о стратегии сохранения и приумножения капитала

Открытие Private Banking и ВТБ Private ‎Banking ‎провели бизнес-завтрак «2023-2024: стратегия сохранения и приумножения капитала» для состоятельных клиентов банка «Открытие».

В ходе встречи обсуждались вопросы интеграции банков «Открытие» и ВТБ. Клиентам рассказали о лучших практиках обслуживания, которые будут сохранены в объединенном банке, и о лучших инвестиционных решениях в текущей макроэкономической ситуации.

В процессе интеграции сохранятся все офисы обслуживания и персональные менеджеры. Уже сейчас клиентам банка «Открытие» доступны новые высокодоходные сберегательные и инвестиционные инструменты ВТБ Private ‎Banking. По мере окончания срока вкладов и других продуктов банка «Открытие» можно будет перевести деньги в равнозначные продукты ВТБ с сохранением качества обслуживания и доходности.

«По сути для наших клиентов ничего не поменяется, кроме вывески, поскольку переход на обслуживание в ВТБ для них будет полностью «бесшовным», - отметил заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов. – В то же время благодаря объединению клиенты «Открытия» получат индивидуальную финансовую экспертизу и сервисные практики Private Banking ВТБ».

Одной из тем бизнес-завтрака стал обзор ситуации в развитых и развивающихся экономиках. Эксперты обратили внимание на высокий потенциал российского рынка инвестиционных продуктов и текущую дивидендную доходность акций. В то время как для референсных индексов показатели равны лишь нескольким процентам, дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляет 8,3%. Было отдельно отмечено, что по соотношению цены к чистой прибыли российский рынок дешев не только по отношению к международным аналогам, но и по сравнению со своими среднеисторическими значениями.

С учетом глобальных макроэкономических трендов гостям мероприятия были представлены наиболее интересные инструменты частных инвестиций банка «Открытие» и ВТБ: замещающие и структурные облигации, обратный выкуп инвестиционных золотых слитков, ЗПИФ недвижимости, инвестиции в эксклюзивные бриллианты и формирование портфеля активов из жилой и коммерческой недвижимости.