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77% иркутян считают распродажу в черную пятницу обманом

По мнению лишь 11% иркутян, «черная пятница» – это скорее честное снижение цен. 77% респондентов считают ноябрьскую распродажу обманом, показал опрос SuperJob, проведённый 26-31 октября 2023 года.

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Мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией: 82% против 70%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще граждан с меньшей зарплатой.

72% не будет приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый. Средняя сумма, которую респонденты готовы потратить в «черную пятницу», составляет 14 500 рублей.

3 из 10 опрошенных в «черную пятницу» планируют покупать бытовую технику и электронику. Приобрести одежду со скидками хотят 16% респондентов, гаджеты — 11%. По 7% планируют купить косметику и обувь, по 5% — товары для дома и мебель. Товары для детей и продукты питания в черную пятницу планируют купить по 3% горожан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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