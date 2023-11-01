Масштабный ледовый город начали создавать в Иркутске

Скульптуры начали создавать в Иркутске в рамках большого проекта «Ледовый город – "Счастье чистой воды"» – объекты будут созданы вдоль туристического маршрута «Зеленая линия», рассказали в мэрии.

В столицу Приангарья уже привезен лед из разных водоемов области – озера Байкал, рек Ангары и Белой. Более 10 кубометров материала хранится на Иркутском хладокомбинате. В морозильном помещении созданы специальные условия: круглосуточно поддерживается температура в районе –22 градусов и определенная влажность.

Работа на открытом воздухе начнется в середине ноября, когда ударят первые морозы, и дневная температура опустится ниже –2 градусов. Заготовленного льда хватит не менее чем на 10 скульптур. Всего для создания арт-объектов будет израсходовано более тысячи кубометров материала.

Праздник «Ледовый город – "Счастье чистой воды"» стартует 2 декабря. К этому времени город украсят как скульптуры, так и инфраструктура изо льда – указатели, информационные стенды. Объекты будет подсвечивать иллюминация.

Кроме того, к Новому году на Урицкого откроется «Резиденция ледяных волшебств», а в сквере Кирова впервые зальют каток вокруг фонтана.

Ранее мы рассказывали подробности об этом событии.