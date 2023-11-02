«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде

«Проблема дефицита кадров актуальна для всех регионов – от Калининграда до Владивостока», – заявил на БРИФ’23 заместитель генерального директора по управлению персоналом Иркутской нефтяной компании Владислав Поздышев. Сегодня в ИНК трудится 16 тысяч человек. Эксперт рассказал, как компании удаётся решать кадровый вопрос в условиях быстрого роста бизнеса.

– Для Иркутской нефтяной компании кадровые вопросы стоят немного по-другому: это привлечение квалифицированных сотрудников в те регионы, где они не имели возможности вырасти ранее. Мы задаемся вопросом – откуда их взять? Есть ли шанс пригласить их, есть ли они там в наличии? И второе – можем ли мы предоставить им возможность вырасти здесь?

Мы пригласили на БРИФ экспертов с федеральным и международным опытом, все они говорят об одном и том же: действительно, мы испытываем дефицит кадров, традиционно больше испытываем недостаток квалифицированных кадров, но сегодня людей не хватает в принципе под масштабные задачи.

На форуме мы обсудили важный вопрос – искать или развивать кадры? Очевидно, необходимо искать, особенно, когда компания растет быстро и нужно наращивать компетенции. Но, чтобы дальше передавать знания, необходимо развивать собственных сотрудников, без этого ничего не получится. Критично важно, чтобы руководители понимали систему, цель, куда они идут, как вовлекают сотрудников в бизнес-процессы.

Вторая важная задача – после того, как обменялись лучшими практиками, выстроили процессы, компанию, – как сделать так, чтобы кадры оставались с нами? Рабочая сила сейчас становится гибкой и подвижной, почему она должная остаться с вами? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости того, что мы называем благоприятной средой для развития. Это то, что невозможно воспроизвести. Можно повторить, скопировать все элементы, можно даже найти деньги, но отношения, забота, человечность – это то, что по-прежнему удерживает людей.