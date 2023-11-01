Эн+ досрочно завершила первый этап масштабного проекта по расширению распредустройства на Усть-Илимской ГЭС

Второй этап планируется завершить в декабре 2023 года. Реализация проекта позволит подключить к энергоснабжению новых крупных промышленных потребителей.

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ сообщил о досрочном завершении первого этапа работ по расширению открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ на Усть-Илимской ГЭС.

Энергетики смонтировали две дополнительные линейные ячейки для подключения воздушных линий электропередачи 500 кВ. При этом работы по расширению открытого распредустройства были выполнены в рекордно короткие сроки: вместо расчетных 15 месяцев, которые были определены проектной документацией, все мероприятия были завершены за 6 месяцев.

В рамках второго этапа, завершение которого намечено на декабрь 2023 года, действующая линия электропередачи Усть-Илимская ГЭС- Усть-Кут 2 будет переведена с напряжения 220 кВ на напряжение 500 кВ, а также установлен новый шунтирующий реактор.

Реализация проекта позволит обеспечить технологическое присоединение новых промышленных потребителей Восточной Сибири и повысить надежность работы Пеледуйского энергокольца. Линии электропередачи со стороны подстанции Усть-Кут строит компания «Россети».

Операционный директор Эн+ Михаил Хардиков подчеркнул: «Сегодня Сибирь является локомотивом экономики России и энергетика в этом региона должна развиваться опережающими темпами для удовлетворения растущего спроса. Завершение работ на Усть-Илимской ГЭС создаст задел для энергоснабжения крупных промышленных предприятий, расширения железнодорожной инфраструктуры и устойчивого экономического роста как Сибири, так и России».

Тренд на активное техническое перевооружение предприятий группы задал основатель Эн+ Олег Дерипаска. Так, программа модернизации гидростанций «Новая энергия», начатая по его инициативе в 2007 году, должна повысить надежность и безопасность объектов при увеличении объемов генерации. Общий объем инвестиций по программе составит 26 млрд рублей к 2026 году. Техническое перевооружение проходит полностью за счет собственных средств компании.