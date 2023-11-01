В День Иркутской области на выставке «Россия» на ВДНХ гости смогут посетить десятки мероприятий

В Иркутской области разработана программа мероприятий, которые все желающие смогут посетить в день открытия Международной выставки-форума «Россия» 4 ноября. Напомним, в этот день в рамках выставки начнет свою работу экспозиционный стенд Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Также гости выставки смогут принять участие в программе мероприятий 16 ноября, когда состоится День регионов Сибирского федерального округа. Наиболее масштабная программа предусмотрена на 17 ноября – День Иркутской области, который пройдет в рамках большой программы выставки-форума «Россия».

– Для гостей предусмотрены выступления творческих коллективов, интерактивные лекции, презентации, детская программа, розыгрыш туристических путевок на Байкал, мастер-классы и многое другое. День региона завершится красочным концертом «Наш байкальский дивный край!», на котором иркутские артисты исполнят песни и инструментальные композиции, продемонстрируют горловое пение и игру на традиционных музыкальных инструментах. Украшением Дня региона станут показ национального костюма «Этноподиум», музыкальное соревнование Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также на сайте выставки «Россия» появилась общая афиша мероприятий и открылась запись на экскурсии. Для удобства гостей мероприятия раздел будет регулярно обновляться.

Посетители сайта смогут выбрать мероприятия и события по своему интересу, среди которых выставки, интерактивные программы, кинопоказы, концерты, лекции, мастер-классы и детские мероприятия. В афише также содержится краткая информация о мероприятиях и об их продолжительности.

Гости выставки смогут ознакомиться со 131 экспозицией и пройти по 13 экскурсионным маршрутам. Ежедневно гиды будут проводить более 500 экскурсий, место их начала указано на карте. Запись на маршруты организована при содействии RUSSPASS и Комитета по туризму города Москвы (Мостуризм).

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Она пройдет с 4 ноября 2023-го до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Посетителям выставки будут помогать свыше 5 тыс. волонтеров. Для комфортного перемещения по территории выставки организован бесплатный транспорт.