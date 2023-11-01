В иркутском драмтеатре установили новое световое оборудование

На его приобретение из федерального бюджета направили 12 млн рублей. Новая техника улучшит освещение спектаклей и расширит возможности работы для художников по свету.

– В этом году при большой поддержке федерального и областного бюджетов в театрах Иркутской области обновляется техническое оборудование. Это важно проводить своевременно, чтобы качество спектаклей оставалось на высоком художественном уровне и привлекало внимание зрителей. Правильный свет, при котором сцена буквально оживает, хороший звук необходимы для полного восприятия театрального действия. Уверена, благодаря переоснащению постановки станут ещё более яркими и запоминающимися, - сказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В драмтеатре установили два пульта управления световыми приборами и переносной лазерный проектор с четырьмя объективами и технологией смешивания цветов. Он позволяет создавать сложные визуализации и транслировать качественные видеопроекции. Его световая картинка может покрывать как всю площадь сцены, так и её часть. Благодаря своей мобильности, проектор можно использовать на Камерной сцене театра. Его уже начали применять в спектакле «Живи и помни» по повести Валентина Распутина.

Новое оборудование дополнило световую систему, которую установили в театре в 2020 году. Это более 100 приборов и автоматизированная система, которая позволила быстро менять освещение, его цвета, вводить в спектакли виртуальных персонажей, использовать зрелищные 3D-эффекты. В 2019 году установили адаптивное звуковое оборудование: акустическую систему, пульт управления и микрофонную систему. С её помощью в театре создают звуковые эффекты, улучшили качество звука в зале для зрителей, а также на сцене, перед ней и за кулисами, чтобы актёры могли слышать каждое слово коллег. Для других сцен драматического театра поставили комплект мобильного звукового оборудования, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.