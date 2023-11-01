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В парке Шелехова появилась новая современная детская игровая площадка

Городская среда пополнилась детским объектом, благоустроенным благодаря Иркутскому алюминиевому заводу компании РУСАЛ.

Местная детвора уже успела оценить установленные здесь игровые модули, малыши с радостью рассматривают новые фигуры: столбики, медведя, акулу и рыбку. Родители с удовольствием вспоминают детство и играют в классики.

Работы по благоустройству стартовали в октябре. Покрытие площадки изготовлено из экологичной каучуковой крошки, которая обеспечивает безопасность детей во время игр. Общий объем средств на возведение объекта составил 2 млн рублей.

Такие социальные проекты компании РУСАЛ направлены на улучшение качества жизни и комфорта жителей Шелехова.

Алексей Тенигин, глава города Шелехова:

­– Компания РУСАЛ сохраняет добрую традицию по реализации социальных соглашений с городом, которую еще много лет назад заложил меценат Олег Дерипаска. Каждый год в Шелехове появляются новые объекты, центры, техника, и много другое. Теперь для самых юных жителей есть такая замечательная площадка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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