Банк «Открытие» повысил ставки по накопительному счету до 14% годовых

Банк «Открытие» с 1 ноября увеличил доходность по накопительному счету «Копилка» до 14% годовых для новых и до 10% годовых для действующих клиентов.

Получить максимальную доходность 14%* годовых на сумму до 3 млн рублей могут новые сберегатели, у которых в течение 90 дней до даты открытия счета сумма накоплений в «Открытии» не превышала 50 тыс. рублей. Повышенная ставка действует в месяце открытия накопительного счета «Копилка» и два последующих месяца.

Базовая ставка по «Копилке» теперь составляет 10% годовых. Действующие клиенты могут увеличить доходность благодаря надбавке за трансакционную активность. При тратах по любым картам «Открытия» от 10 тысяч рублей в месяц надбавка составит 0,5 процентных пункта, при операциях на сумму от 100 тысяч рублей в месяц — 1 процентный пункт.

Надбавку необходимо подключить самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении, она начинает начисляться со следующего месяца после подключения на один накопительный счет, выбранный клиентом.

Проценты по «Копилке» начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня. Это наиболее выгодный для сберегателя вариант, позволяющий не терять уже начисленные проценты.

Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Подробнее с условиями оформления «Копилки» можно ознакомиться на сайте банка (https://www.open.ru/deposits/kopilka).

* если накопительный счет «Копилка» был открыт новым клиентом в сентябре 2023 года, то до конца срока действия надбавки ставка по такому счету составит 12,5% годовых, при открытии счета в октябре 2023 года - 13% также до окончания действия надбавки для новых клиентов. Данные ставки определены с учетом размера надбавок новым клиентам, действовавшим в указанные периоды времени.