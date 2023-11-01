Курорты Сбера – Mriya и «Манжерок» – получили самую престижную премию планеты для отельеров

Курорты Сбера Mriya Resort & SPA и «Манжерок» стали лауреатами самой престижной премии планеты для отельеров в сегменте премиум World Luxury Hotel Awards, победив сразу в шести номинациях. Церемония награждения состоялась 28 октября в Афинах (Греция).

Mriya Resort & SPA победила в номинациях:

лучший курорт класса «Люкс» в России (Best Luxury Resort); лучший спа-курорт класса «Люкс» в России (Best Luxury SPA Resort); лучший оздоровительный курорт класса «Люкс» в Северной Европе (Best Luxury Wellness Resort).

«Манжерок» победил в номинациях:

лучший горнолыжный курорт класса «Люкс» в Европе (Luxury Ski Resort); лучший горный отель класса «Люкс» в России (Luxury New Hotel); роскошный новый отель класса «Люкс» в Северной Европе (Luxury Mountain Hotel).

Международное признание курортов Сбера говорит о том, что в России складываются туристические центры глобального уровня, а это способствует развитию индустрии гостеприимства в стране.

Курорт Сбера Mriya Resort & SPA многократно получал самые престижные международные премии. Это единственный российский курорт, который завоевал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства. Победа курорта в международной премии World Luxury Awards в очередной раз подтверждает статус ведущего курорта мирового уровня и исключительного места для роскошного и незабываемого отдыха.

Курорт Сбера «Манжерок» в октябре 2023 года был признан лучшим сразу в четырёх номинациях премии Ski Business Awards 2023: «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель — открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте». В 2022 году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.

Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт, жемчужина черноморского побережья, расположенная на южном берегу Крыма. Впечатляющий масштабами комплекс включает в себя пятизвёздочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия Mriya Life Institute, 24 ресторана и бара с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный спа-центр и собственный пляж. За годы существования курорт стал туристической доминантой Крыма. Основные объекты курорта, такие как японский сад «Шесть чувств», детский парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK, стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.

«Манжерок» — феномен современного российского туризма. В 2023 году на курорте открылся пятизвёздочный отель, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. Проект гостиничного комплекса создан с учётом ландшафта: он максимально интегрирован в окружающую среду, а непрямые линии фасада отсылают к национальным традициям Алтая. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это современное мультифункциональное пространство в природном стиле. Отель предлагает гостям 304 номера. Стремительно развивающийся курорт сочетает в себе высокий уровень сервиса, горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. К концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, в ближайшей перспективе на курорте будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.

World Luxury Hotel Awards — международная премия в области гостиничного бизнеса, основанная в 2006 году. Победители определяются по таким критериям, как узнаваемость и престиж бренда, комфортабельность и стилистические решения зданий и территорий объекта размещения, уровень сервиса и лояльность гостей. Голосование проходит в течение четырёх недель на сайте премии. Ежегодно свои оценки номинантам выставляют более 300 тыс. человек.