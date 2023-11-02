«Без цифровых инструментов в HR не обойтись»

«Развитие HR-процессов, конечно, важно методологически усовершенствовать, но при определённом росте компании невозможно обойтись без цифровых инструментов, которые поддерживают и повышают эффективность работы и руководителей, и представителей HR-подразделений. Мы разработали платформу «Пульс», которая как раз обеспечивает эту связь между сотрудником, руководителем и рекрутером и повышает эффективность работы в командах», – заявила на БРИФ’23 директор по продажам HR-платформы «Пульс» от Сбера Светлана Султанова.