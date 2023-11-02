Туристическую схему макротерритории «Байкал» разработают в Приангарье: в чем ее суть

Второй этап разработки туристической схемы макротерритории «Байкал» на площадке ЭКО.ЦЕХ ведется в Иркутской области. В его рамках состоялась стратегическая сессия, где обсуждались промежуточные результаты и мероприятия дорожной карты проекта. Подробности рассказали в пресс-службе Байкал.Центра.

Разработка схемы ведется компанией «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ) с июня 2023 года. Она состоит из двух этапов: «Комплексный анализ развития сферы туризма макротерритории» и «Разработка схемы развития туризма макротерритории». В ходе первого выявлено 13 приоритетных направлений, выбранных для формирования распределенной системы центров притяжения туристического потока.

В рамках второго этапа разработки туристической схемы актуальные предложения войдут в дорожную карту проекта. В первом квартале 2024 года проект будет представлен в правительство РФ.

Общий туристический поток на макротерритории по итогам 2022 года составил 2,5 млн человек. Из них 1,6 млн человек туристов посетило Иркутскую область и 0,9 млн человек Республику Бурятия.