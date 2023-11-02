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Более 40% жителей Иркутской области хотя бы раз увольнялись с работы из-за стресса

Служба исследований hh.ru провела опрос среди экономически активного населения из Иркутской области и выяснила, из-за чего они испытывают стрессы на работе и как часто такие переживания становятся причиной увольнения. Результаты есть у SIA.RU.

«На практике 41% жителей области как минимум один раз меняли место трудоустройства по причине постоянного стресса на рабочем месте. Чаще всего это случается в среде маркетологов, специалистов по управлению персоналом  и бухгалтеров», – рассказали в организации.

Главными причинами стресса для трудящихся становились неуверенность в завтрашнем дне, начальники и неблагоприятная атмосфера в коллективе. Кроме того, личные проблемы, политическая обстановка, перемены в жизни, сроки выполнения задач и график.

Большинство жителей Приангарья отмечают, что руководство не оказывает психологическую поддержку сотрудников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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