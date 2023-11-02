Контрабанду леса почти на полмиллиарда рублей выявили в Иркутской области

Уголовные дела возбудили в Иркутской области из-за контрабанды лесоматериалов стоимостью более 466 млн рублей, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что представителями одной из компаний, занимающейся экспортом леса, в период с 2018 по 2019 год в отдел таможенного оформления и таможенного контроля было подано 539 деклараций на экспорт материалов объемом более 56,9 тысячи кубометров, законность происхождения которых не подтверждена.

Из-за этого инцидента было возбуждено три уголовных дела, расследование которых сейчас ведется – этот процесс контролирует прокуратура.