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Контрабанду леса почти на полмиллиарда рублей выявили в Иркутской области

Уголовные дела возбудили в Иркутской области из-за контрабанды лесоматериалов стоимостью более 466 млн рублей, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что представителями одной из компаний, занимающейся экспортом леса, в период с 2018 по 2019 год в отдел таможенного оформления и таможенного контроля было подано 539 деклараций на экспорт материалов объемом более 56,9 тысячи кубометров, законность происхождения которых не подтверждена.

Из-за этого инцидента было возбуждено три уголовных дела, расследование которых сейчас ведется – этот процесс контролирует прокуратура.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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