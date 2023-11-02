Общепит показывает рост: в Иркутской области обороты бизнеса с начала года выросли на 14,9%

Иркутскстат публикует итоги экономического развития Иркутской области за 9 месяцев 2023 года. Ведомство зафиксировало существенный рост экономической активности в строительной отрасли, общепите и оптовой торговле, в тоже время в промышленности и обрабатывающем производстве наблюдается снижение.

Так, за 9 месяцев 2023 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 201,7 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 7162 здания, из них 180 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.). Объем жилищного строительства увеличился на 18,2% и составил 1161 тыс. кв. метров. Сдано под ключ 13 тысяч квартир (в январе-сентябре предыдущего года – 10,5 тыс.).

Увеличилось производство животноводческой продукции: мяса – на 2,0%, молока – на 0,9%, яиц – на 0,4%. С начала года выращено скота и птицы на убой общим весом 85 тыс. тонн, получено 378 тыс. тонн молока и 760 млн штук яиц.

Индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 98,8%. Добыча полезных ископаемых выросла на 0,8%, в том числе угля – на 9,8%.

Обрабатывающие производства снизили объем выпуска продукции на 4,6%, однако по отдельным направлениям отмечался значительный рост: компьютеров, электронных и оптических изделий произведено почти вдвое больше, чем год назад, электрического оборудования – в 1,6 раза, текстильных изделий – на 40%.

В торговле и сфере сервиса продолжался рост. Оборот оптовой торговли увеличился на 11,2%, розничной – на 1,1%. Продуктов, напитков и табачных изделий продано на 4,6% больше, чем годом ранее, продажа непродовольственных товаров, напротив, снизились на 2,4%.

Объем услуг населению увеличился на 1,1%.

Наибольший рост зафиксирован в общественном питании, по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года оборот вырос на 14,9%.

При этом инфляция по отношению к январю-сентябрю 2022 г. составила 6,4%. Услуги были в среднем на 11% дороже, чем год назад, продовольственные товары – на 5,3%, непродовольственные – на 5,2%.