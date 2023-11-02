РУСАЛ 58 руб., Норникель 25 000 руб. Аналитики БКС позитивно смотрят на металлургический сектор

БКС Мир инвестиций опубликовал стратегию на IV квартал.

Металлургия и добыча держится в числе лидеров по оборотам на Московской бирже, уступая лишь нефтегазу. Инвесторы проявляют наибольший интерес к акциям Мечела, которые за последний месяц подскочили более чем на 30%. В стратегии на IV квартал аналитики БКС Мир инвестиций дали позитивный взгляд на сектор с учетом возобновления отчетности. Результаты показывают, что компании практически адаптировались к текущим условиям. Некоторые из них, особенно сталелитейщики, накопили достаточный денежный поток на балансе, поскольку не выплачивали дивиденды с конца 2021 г.

РУСАЛ

Аналитики БКС Мир инвестиций снизили целевую цену на акции РУСАЛа до 58 рублей из-за влияния экспортных пошлин, сохранив рекомендацию «покупать».

По мнению аналитиков БКС, РУСАЛ больше других компаний сектора страдает от недавно введенных экспортных пошлин. Однако компания также является одним из наиболее явных бенефициаров ожидаемого ослабления рубля.



Компания объявила о возможной остановке ряда заводов из-за низких цен и пошлин. Однако, как считают аналитики, речь может идти о низкорентабельных заводах с незначительной долей в прибыли.

Доля выручки РУСАЛ в Европе и США во II полугодии 2023 г. снизилась до 33% с 47%.

– Это не радует, поскольку на европейском и американском рынках алюминия премия превышает азиатскую. Но есть и позитивная новость: РУСАЛ купил долю в китайском производителе глинозема. Это позволит повысить самообеспеченность компании глиноземом с 70% до 80%, – подчеркивают эксперты.

2 ноября акции РУСАЛа торговались на уровне 40,76 руб. за акцию.

Норникель

В стратегии на IV квартал аналитики повысили целевую цену по акциям Норникеля на 4%, до 25 000 руб. за акцию. Эксперты выделили потенциальное возобновление дивидендных выплат в качестве основного драйвера роста для бумаги. Аналитики считают, что слабый рубль и высвобождение оборотного капитала обеспечат рост свободного денежного потока компании, который может превысить $2 млрд по итогам 9 месяцев 2023 г. и стать новой базой для расчета дивидендов.

К ключевым рискам относятся слабость показателей китайской экономики и экспортные пошлины, хотя негативное влияние от их введения будет ограниченным.

2 ноября акции Норникеля торговались на уровне 17 804 руб. за акцию.