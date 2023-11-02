ИНК принимает участие в «Карьерном марафоне» ИРНИТУ

Иркутская нефтяная компания (ИНК) участвует в «Карьерном марафоне» Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Фото с сайта ИРНИТУ, https://www.istu.edu/

Мероприятия марафона проходят с 26 октября по 30 ноября в Иркутске. Это стендовые сессии, мастер-классы и тренинги, презентации карьерных возможностей.

Так, в День soft-skills специалисты ИНК провели для студентов тренинг «Погружение в переговоры». Аудитории рассказали, из каких этапов состоит процесс переговоров, как устанавливать контакт с оппонентом, правильно начинать и завершать диалог.

Ранее в День партнеров стенд ИНК посетили несколько сотен студентов ИРНИТУ. Учащихся 1–2 курсов интересовала общая информация о компании, старшекурсников — возможности прохождения практики и трудоустройства.

– Мы сотрудничаем с вузами в Иркутской области и за ее пределами. Один из форматов взаимодействия — это корпоративные группы, где студенты старших курсов могут получить дополнительные рабочие специальности, пройти оплачиваемую практику на производственных объектах ИНК. А после ее успешного завершения стать частью команды ИНК в статусе «молодой специалист». С этого года мы формируем корпоративные группы в средних специальных учреждениях. Это позволит компании продолжить решать вопросы с кадровой устойчивостью, а студентам получать практический опыт параллельно с учебой, — отметила директор департамента управления кадровым потенциалом Виктория Илюхина.

Помимо корпоративных групп, студентам адресованы такие программы ИНК, как целевая корпоративная подготовка, дуальная форма подготовки «Вуз-Завод», производственная практика, а также стажировки для 3–4 курсов направлений ИТ и «Экономика». Все они дают возможность студентам приобрести востребованные знания, практический опыт, получать стипендию или зарплату, а впоследствии пользоваться приоритетом при трудоустройстве в компанию.

В систему комплексной подготовки будущих кадров ИНК также входят программы для школьников и молодых специалистов. В Усть-Куте действуют специализированные ИНК-Классы, для школьников Иркутской области компания запустила бесплатный образовательный проект «Академия ИНК». Работа с молодыми специалистами включает в себя адаптацию под руководством наставника, вовлечение в проектную и научную деятельность, дополнительное обучение, выявление и развитие лидерских качеств сотрудника.

Востребованность и актуальность инициатив ИНК отмечают в том числе независимые эксперты. Так, программа «Вуз-Завод», реализуемая совместно с ИРНИТУ, была признана «Проектом года» на главной отраслевой премии по корпоративным коммуникациям и корпоративной культуре InterComm 2023.

Подробная информация о программах для молодежи представлена на официальном сайте компании.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – независимый производитель углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В Усть-Куте ИНК реализует проект, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке сырья, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – свыше 15 тыс. чел.