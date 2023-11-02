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4 из 10 работающих иркутян считают, что любовь важнее карьеры

Таковы результаты опроса SuperJob.

У 40% иркутян приоритете любовь, а карьерные успехи отходят на второй план, причем мужчины придерживаются этой позиции чаще, чем женщины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

О том, что любовь важнее карьеры, говорят 40% иркутян. Карьерные успехи выше отношений ставят 31% респондентов.

Сегодня у мужчин чаще, чем у женщин, любовь на первом плане: 44% против 36% соответственно. Карьера в приоритете у каждого четвертого мужчины и каждой третьей женщины.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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