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Детский сад на Нижней Лисихе в Иркутске достроят раньше, чем планировалось

Возведение каркаса трехэтажного здания детского сада на 150 мест завершилось на строительной площадке в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске. В настоящее время ведется кирпичная кладка стен первого и второго этажей – работы идут с опережением графика, рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Параллельно в уже построенных помещениях ведется отделка, монтаж внутренних сетей электроснабжения и вентиляции. Ежедневно на стройке задействованы более 60 человека и две единицы техники, кроме того, за последнее время число работников выросло в 1,5 раза.

Подрядчик собирается закончить весь комплекс работ весной 2024-го.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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