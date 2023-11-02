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Автомобилист снес ограждение главного сквера в Иркутске

В Иркутске ищут водителя, который снес ограждение сквера имени Кирова в Иркутске: подробности рассказала пресс-служба мэрии.

Инцидент случился 31 октября ближе к полуночи. На улице Ленина автомобиль снес часть ограждения указанного ранее пространства: это зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

«Водитель с места ДТП скрылся. Его призывают явиться в МКУ «Городская среда» (улица Академическая, 12) до 17:00 2 октября для установления ущерба либо позвонить по телефону: 48-69-10», – пояснили власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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