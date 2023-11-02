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Строительная компания из Иркутска задолжала 15 млн рублей по налогам

Фирму, которая задолжала крупную сумму по налогам, выявили в Иркутской области, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«Иркутская строительная компания долгое время избегала оплату налогов и оказалась должна 15 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

В ходе исполнительного производства пристав сообщил должнику о возбуждении исполнительного производства, разъяснил все последствия неисполнения решения суда в установленный законом срок.

Компания проигнорировала информацию. В результате был наложен арест на расчетный счет организации: после этого задолженность была погашена в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере более 1 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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