Власти прокомментировали тему социальной газификации в Иркутской области

Она стартует в городе Братске.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В 2023 году в Иркутской области предусмотрено создание технической возможности подключения к сетям газораспределения 1224 домовладений. За счёт средств областного бюджета уже созданы возможности для подключения 445 домовладений, что на 15 % больше запланированного ранее количества. До конца года также планируется ввод в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода для 837 домовладений Правобережного округа Братска. Об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин на круглом столе «Законодательное регулирование нефтегазовой отрасли», который прошёл в рамках XII Петербургского международного газового форума.

– Реализация мероприятий по социальной газификации на территории Иркутской области находится на постоянном контроле Правительства региона. Вопросы развития газификации Приангарья являются для нас важными, но крайне сложными из-за географических особенностей и огромных расстояний между населенными пунктами, – отметил Анатолий Никитин.

Мероприятия реализуются в рамках подпрограммы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Иркутской области» на 2019 - 2025 годы.

– Для успешной реализации мероприятий по догазификации домовладений в городе Братске Правительством Иркутской области предусмотрены социальные выплаты отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов или квартир, возместить можно до 110 тысяч рублей. Кроме льготных категорий граждан, можно получить до 80 тысяч рублей возмещения затрат всем, подавшим заявки на догазификацию. Объём средств областного бюджета в этом году по льготным категориям граждан составил один миллион рублей, по иным категориям – 4,6 миллиона рублей, – рассказал Анатолий Никитин.

Он также подчеркнул, что реальный импульс развитию социальной газификации региона даст положительное решение по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири 2» по территории Иркутской области.

Кроме того, с руководством ООО «Газпром газомоторное топливо» Анатолий Никитин обсудил вопрос окончания реконструкции автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Братске и перспективы расширения сети газовых заправочных комплексов в Иркутской области.

Ранее в рамках XII Петербургского международного газового форума Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш подписали соглашение, предусматривающее, в том числе, строительство в Приангарье комплекса сжижения природного газа. Игорь Кобзев также обсудил вопросы развития газификации и электроснабжения региона с Министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым.