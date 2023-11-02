Порт Байкал, Листвянка, причал «Рогатка»: названы первоочередные для реконструкции точки на Байкале

Первое заседание рабочей группы по развитию озера Байкал под руководством помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина состоялось в Москве. Оно прошло в соответствии с указанием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Участие в совещании приняли представители федеральных органов власти, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Участники обсудили вопрос восстановления причалов на озере Байкал и развитие туризма.

Самый срочный вопрос – это порт Байкал, потому что это глубоководный порт, где осуществляется зимнее хранение судов. С развитием туризма и водных перевозок этот вопрос будет стоять особенно остро, – сказал Игорь Левитин.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул важность восстановления единого портового комплекса «порт Байкал», который включает причал, волнолом и береговое укрепление, причального комплекса «Листвянка» с волноломом, причала «Рогатка» в заливе Лиственничный.

– Озеро Байкал – это кладовая туризма, но она сегодня не похожа на эту кладовую. Его развитие – это такой вопрос, который должен быть урегулирован самым надлежащим образом.Во время совещания были определены наиболее значимые точки в акватории озера Байкал, которые в первую очередь необходимо привести в нормативное состояние. Они расположены в наиболее популярных туристических местах обоих регионов, расположенных на озере – в Иркутской области и Республике Бурятии.

– Восстановление причалов и портов затрагивает решение круизных, туристических и социальных вопросов, обеспечивая, в том числе, транспортную доступность населённых пунктов. Нам необходимо определить концепцию реконструкции каждого гидротехнического сооружения в соответствии с его мощностью, техническими характеристиками, рассмотреть вопрос синхронизации с проектами развития и благоустройства. По каждому объекту мы намерены привлекать возможности различных национальных проектов, чтобы максимально быстро и эффективно провести работы, – сказал Игорь Кобзев.

Проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале в августе 2023 года поручил Президент России Владимир Путин. Ранее помощник Президента РФ Игорь Левитин посетил Иркутскую область, осмотрел причальные сооружения в порту Байкал и в Листвянке, также с их состоянием и необходимостью восстановления ознакомились члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.