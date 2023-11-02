Новости

Порт Байкал, Листвянка, причал «Рогатка»: названы первоочередные для реконструкции точки на Байкале

Первое заседание рабочей группы по развитию озера Байкал под руководством помощника Президента Российской Федерации Игоря Левитина состоялось в Москве. Оно прошло в соответствии с указанием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Участие в совещании приняли представители федеральных органов власти, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Участники обсудили вопрос восстановления причалов на озере Байкал и развитие туризма.



– Озеро Байкал – это кладовая туризма, но она сегодня не похожа на эту кладовую. Его развитие – это такой вопрос, который должен быть урегулирован самым надлежащим образом. Самый срочный вопрос – это порт Байкал, потому что это глубоководный порт, где осуществляется зимнее хранение судов. С развитием туризма и водных перевозок этот вопрос будет стоять особенно остро, – сказал Игорь Левитин.

Во время совещания были определены наиболее значимые точки в акватории озера Байкал, которые в первую очередь необходимо привести в нормативное состояние. Они расположены в наиболее популярных туристических местах обоих регионов, расположенных на озере – в Иркутской области и Республике Бурятии. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул важность восстановления единого портового комплекса «порт Байкал», который включает причал, волнолом и береговое укрепление, причального комплекса «Листвянка» с волноломом, причала «Рогатка» в заливе Лиственничный.

Читайте также:

На российский гостиничный рынок выходит игрок из ОАЭ
2 ноября 2023
Рост интереса к элитным новостройкам в Сочи сменился спадом
1 ноября 2023

– Восстановление причалов и портов затрагивает решение круизных, туристических и социальных вопросов, обеспечивая, в том числе, транспортную доступность населённых пунктов. Нам необходимо определить концепцию реконструкции каждого гидротехнического сооружения в соответствии с его мощностью, техническими характеристиками, рассмотреть вопрос синхронизации с проектами развития и благоустройства. По каждому объекту мы намерены привлекать возможности различных национальных проектов, чтобы максимально быстро и эффективно провести работы, – сказал Игорь Кобзев.

Проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале в августе 2023 года поручил Президент России Владимир Путин. Ранее помощник Президента РФ Игорь Левитин посетил Иркутскую область, осмотрел причальные сооружения в порту Байкал и в Листвянке, также с их состоянием и необходимостью восстановления ознакомились члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (1019)


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес