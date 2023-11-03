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Почему резко подорожали куриные яйца и мясо птицы?

Ситуация с ценами на большинство товаров первой необходимости в Иркутской области достаточно стабильная и соответствует общероссийской, заявили на рабочем совещании, которое состоялось под руководством первого заместителя Председателя Правительства региона Руслана Ситникова. Однако, как уточнили в министерстве сельского хозяйства региона, в сентябре-октябре в Иркутской области наблюдался существенный рост цен на яйца куриные и мясо кур.

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По словам производителей этих продуктов, рост цен обусловлен сезонностью, а также увеличением цен на используемые ресурсы. Так, цены на корма увеличились на 14 % по сравнению с августом 2023 года, на витамины – на 74,7 %, на ГСМ –н а 7,8 %, на тару и упаковку – на 10 %.

Между тем, по данным органов статистики на 23 октября 2023 года, рост цен на яйцо и мясо птицы наблюдался в 77 регионах России.

– В результате обсуждения обратили внимание хозяйствующих субъектов на недопустимость нарушения требований законодательства к ценообразованию на потребительском рынке. Руководителям торговых организаций рекомендовано придерживаться экономически взвешенной политики сдерживания роста розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, при формировании розничных цен на них применять минимальные торговые наценки. Также приняты решения, направленные на выработку дополнительных мер по стабилизации ценовой ситуации в регионе, – подчеркнул Руслан Ситников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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