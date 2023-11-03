Россияне стали больше сберегать. Портфель классических депозитов вырос с начала года на 13%

За 10 месяцев рынок классических пассивов россиян достиг 41,4 трлн рублей.

Эксперты ВТБ связывают рост с высокими ставками по рублевым вкладам, что обеспечило рост портфеля депозитов в национальной валюте с начала года почти на 20%. По прогнозам банка, до конца года интерес вкладчиков к срочным депозитам будет усиливаться.

Клиенты ВТБ большую часть средств клиенты хранят в национальной валюте: общие рублевые пассивы приблизились к отметке в 5,4 трлн рублей (+16,5% с начала года). С учетом роста ставок клиенты все чаще размещают средства на среднесрочных вкладах, доля долгосрочных вложений, наоборот, снижается.

«Изменение ключевой ставки существенно повлияло на розничный рынок, изменив модель поведения клиентов с кредитной на сберегательную. Ранее мы ожидали, что отметки в 40 трлн рублей рынок сможет достичь только по итогам года, но уже сейчас он приближается к 41,5 трлн, и для нынешнего года это не предел. Мы ожидаем, что остаток года будет отмечен новым мощным всплеском интереса к сберегательным продуктам, особенно с учетом раунда повышения ставок в крупнейших банках в начале ноября. Свою роль сыграют и сезонные выплаты зарплат и бонусов, торможение кредитной активности населения, капитализация процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам. Клиенты будут стремится несколько удлинять свои пассивы на фоне ожидания сохранения высокого значения ключевой ставки. Поэтому не исключаем, что фокус внимания вкладчиков в будущем сместится с 3-х месячных депозитов на более длительные сроки – полгода или даже год», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.