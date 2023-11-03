Свой Банк повысил ставки по вкладам до 15,5%

С 3 ноября Свой Банк повышает ставки по всей линейке вкладов.

Максимальная ставка установлена по «Своему Вкладу промо»: 15,03% годовых (с учетом капитализации — 15,50%) при условии размещения денежных средств на срок 181 день.

«Свой Вклад промо» открывается на сумму от 300 000 рублей. Максимальный размер — 10 млн рублей. Ставки по депозиту без учета капитализации находятся в диапазоне 9,92-15,03% годовых (эффективная ставка — 11,5-15,5%).

Пополнять вклад можно в любое время, но не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия. Минимальная сумма дополнительного взноса — 5 000 рублей. Расходные операции не предусмотрены. Открыть вклад онлайн можно по ссылке.

«Свой Вклад промо» доступен всем клиентам, но при условии отсутствия у них действующего договора вклада в течение 91 дня от даты оформления нового депозита.

Также повышены ставки по депозиту «Свой Вклад». Теперь они составляют 9,54-14,56% годовых (11-15% с учетом капитализации). Срок размещения вклада: от 91 дня до 3 лет.

Бонусом ко вкладам идет бесплатная дебетовая карта платежной системы «Мир» с повышенным кешбэком.

Напомним, что банки начали повышать ставки сразу после решения Банка России. В прошлую пятницу, 27 октября, ЦБ повысил ставку до 15% годовых. Высокие ставки – надолго. По прогнозу регулятора, следующий год будет «годом двузначных ставок».